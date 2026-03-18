La Cremonese esonera Nicola e aspetta Giampaolo

Davide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese, in mattinata è arrivata la nota ufficiale della società grigiorossa: ” U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Ora è questione di ore per l’ufficialità di Marco Giampaolo, che l’anno scorso ha salvato il Lecce e che aveva già guidato i grigiorossi nella stagione 2014-2015 in Lega Pro, subentrando a Mario Montorfano e conquistando un ottavo posto.

La società ha deciso di esonerare Nicola dopo la brutta sconfitta rimediata nello scontro diretto salvezza contro la Fiorentina di lunedì sera. Un sonoro 4-1 a favore della compagine viola, una gara senza storia, con tanto di fischi e contestazione per i grigiorossi al termine della partita.

Quella di martedì è stata una giornata di riflessioni da parte della Cremonese. L’allenamento pomeridiano è stato guidato da Nicola. Ma in serata la società è giunta alla decisione di cambiare tecnico, dopo aver raggiunto un accordo con Giampaolo.

Questa mattina Nicola è stato al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per i saluti e per raccogliere i suoi effetti personali, dopo aver saputo che non guiderà più la Cremo. Troppe 15 giornate senza vittorie. Nemmeno la scelta del ritiro a Torre Boldone prima dello scontro diretto con la Fiorentina ha prodotto risultati.

Per questo la società ha preso la decisione sofferta del cambio di allenatore, per provare a invertire la rotta, con la squadra terzultima a 3 punti dalla zona salvezza, quando mancano nove giornate alla fine del campionato.

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