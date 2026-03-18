Maternità e allattamento, a Castelverde apre un baby pit stop dell'Unicef

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 10, presso la Biblioteca Comunale “Centro Culturale Agorà” del Comune di Castelverde (Via U. Ferrari nr. 15) sarà inaugurato dal Comune – in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef di Cremona e ATS Val Padana – un nuovo Baby Pit Stop Unicef, spazio allestito secondo standard specifici, appositamente pensato per i bambini e le bambine, e per le loro famiglie.

Anche in questo nuovo Baby Pit Stop (Bps) sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in un ambiente riservato e accogliente, pensato per offrire a tutte le famiglie la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa. I Baby Pit Stop contribuiscono a realizzare programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e adesione agli standard Unicef.

“L’Ats Val Padana promuove e favorisce programmi orientati alla promozione della salute nei primi mille giorni di vita” dichiara la dirigente responsabile del Programma Insieme per l’Allattamento di Unicef Italia per l’Ats, Laura Rubagotti.

“I Baby Pit Stop rappresentano una preziosa opportunità per promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e i relativi vantaggi di salute per le madri ed i loro bambini, per accompagnare un cambiamento culturale e l’avvio di riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla cogenitorialità e sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. Allattare non è un unicamente un compito delle donne: occorre garantire un’offerta capillare di servizi a favore della maternità e della famiglia, una rete sostenuta da scelte politiche e sociali concrete perché se buona parte del futuro del mondo è nelle mani dei bambini di oggi, gran parte del futuro di questi bambini è già nelle nostre mani”.

“Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo” afferma la presidente provinciale Unicef, Giuliana Guindani. “È difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l’allattamento ben oltre i primi mesi di vita dei bambini, in linea con le raccomandazioni di Unicef e dell’Oms. Accolgo quindi con soddisfazione e mi complimento con il Comune di Castelverde per l’inaugurazione del Bps Unicefpresso la propria Biblioteca”.

Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco, Gabiella Locci e il vicesindaco Cinzia Vuoto, Angela Manco della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di Ats e il direttore della Struttura Percorsi per la persona, la famiglia e la genitorialità Valentina Calderara.

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