C’è una sensibilità e un intendere comune tra i due parlamentari: insieme hanno lavorato tra l’altro per ottenere l’inserimento del Monteverdi Festival tra le manifestazioni di Assoluto prestigio Internazionale ai sensi della legge 238/2012 consentendo l’ottenimento permanente di un finanziamento di un milione di euro all’anno. Sul prossimo Referendum invece sono su posizioni opposte, ma nemmeno troppo distanti. Simona Malpezzi infatti fa parte dei riformisti all’interno del Pd e avrebbe potuto prendere in considerazione anche un possibile appoggio alle riforme, se non fosse per il niet assoluto ad un confronto in aula da parte del governo. Non è stata concessa alle opposizioni la possibilità di introdurre modifiche alla riforma costituzionale, quindi il niet arriverà nelle urne domenica e lunedì. Il collega di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti sostiene invece con forza la necessità delle riforme e invita a votare sì. I due parlamentari si sono confrontati durante “Punto e a capo”, il programma di approfondimento curato da Giovanni Palisto in onda ogni sera alle 19.30 su Cr1 canale 19. Clicca qui per rivedere la puntata

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