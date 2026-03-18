Favorire l’interscambio tra il patrimonio museale e l’offerta didattica della Scuola di Liuteria e del Liceo Musicale. Questa la finalità dell’accordo di collaborazione, approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, tra il Comune di Cremona di Cremona e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” per la realizzazione di attività multidisciplinari di studio, ricerca e valorizzazione della Collezione di strumenti antichi “Carlo Alberto Carutti”.

Il Comune intende infatti prosegue nell’attività di valorizzazione di questa prestigiosa collezione, in comodato al Museo Civico “Ala Ponzone”, attraverso lo studio, la ricerca e la promozione culturale, in collaborazione con le eccellenze formative del territorio, e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” rappresenta indubbiamente un punto di riferimento internazionale per la liuteria e possiede le competenze tecnico-scientifiche necessarie per l’approfondimento organologico e costruttivo degli strumenti.

Con tale accordo il Comune si impegna a consentire lo studio degli strumenti della Collezione Carutti finalizzato alla ricerca scientifica e alla realizzazione di copie, a mettere a disposizione la documentazione esistente relativa alla collezione, nonché ad attivare sul sito di Cremona Musei un link di collegamento al sito dell’I.I.S. Stradivari.

Per quanto riguarda l’Istituto Stradivari, gli impegni previsti dall’accordo sono i seguenti: collaborazione per realizzare materiali di supporto all’attività didattica e all’allestimento del percorso espositivo del museo; dare in comodato gratuito strumenti ricostruiti o copie storiche per esposizioni temporanee; programmare audizioni e lezioni-concerto con gli studenti del Liceo Musicale rivolte alle scuole e al pubblico; promuovere l’insegnamento della costruzione di strumenti a pizzico nell’ambito della propria offerta didattica; riconoscere crediti formativi agli studenti che parteciperanno agli incontri di studio coordinati dal conservatore della Collezione Carutti; disponibilità all’esecuzione di indagini scientifiche presso i laboratori dell’Istituto; realizzazione di schede grafiche degli strumenti della collezione.

Le attività di studio e analisi sui beni della Collezione Carutti dovranno essere preventivamente autorizzate e svolte sotto la supervisione dei conservatori competenti.

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