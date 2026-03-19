Cremona festeggia tutti i papà: auguri, affetto e qualche regalo

C’è chi ha preparato un pensierino, chi ha organizzato una cena in famiglia e chi, complice la distanza, ha scelto di far sentire il proprio affetto con un messaggio o una telefonata.

Qualunque sia il gesto, in tante case italiane il 19 marzo si festeggia la Festa del Papà.

La ricorrenza coincide con San Giuseppe che, fino al 1977, era anche giorno festivo. E se oggi l’aspetto religioso si è un po’ affievolito, la giornata resta un’occasione per fare gli auguri a chi c’è stato, a chi c’è e a chi continua a esserci nei ricordi custoditi nella mente e nel cuore. E naturalmente, soprattutto dai più piccoli, non sono mancati i regali.

Come hanno trascorso la giornata i cremonesi? L’abbiamo chiesto a loro.

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