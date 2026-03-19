Domenica 22 piazza Stradivari si anima con il Mercato di Forte dei Marmi

Tutto pronto per l’arrivo, in città, de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, all’insegna del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. L’appuntamento è domenica 22 marzo (ore 8-19), quando piazza Stradivari e le vie limitrofe si trasformeranno in una vera e propria boutique a cielo aperto.

“Il nostro Consorzio, con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale” spiega il presidente, Andrea Ceccarelli.

I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte.

Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

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