Festa del papà nel reparto di ostetricia dell'ospedale. Da gennaio nati 249 bimbi

Nelle stanze del reparto di ostetricia dell’ospedale di Cremona la Festa del Papà si festeggia con l’emozione che ha il peso di uno sguardo leggero, di parole semplici, ma cariche di significato: “Quando l’ho vista per la prima volta è stato qualcosa di incredibile”, racconta Pietro, 30 anni, papà della piccola Agnese. Per Roberto 43 anni, tenere in braccio Daniele corrisponde a una sensazione difficile da decifrare “Devo ancora realizzare davvero cosa significa essere papà”.

Due bimbi nati nello stesso giorno lo scorso 17 marzo, attraverso due percorsi diversi ma ugualmente intensi. Mamma Lara ha dato alla luce Daniele in modo spontaneo, affidandosi alla modalità tradizionale in sala parto, mamma Marta, invece, ha scelto l’acqua come elemento naturale per accogliere la nascita di Agnese, un’esperienza intima e avvolgente.

Accanto alle storie dei bambini appena nati, c’è la presenza, discreta ma fondamentale dell’équipe di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Cremona, guidata da Annalisa Abbiati. Un lavoro fatto di competenze, esperienza e attenzione, che accompagna mamme e papà in uno dei passaggi più delicati e significativi della vita. “Seguiamo con cura tutte le fasi del percorso nascita, a partire da un corso di preparazione rinnovato grazie ai consultori – spiega Abbiati. L’Ostetricia di Cremona, infatti, offre alle donne la possibilità di scegliere come partorire, anche attraverso un percorso dedicato di partoanalgesia in collaborazione con gli anestetisti”.

“È una professione che si intreccia con l’umanità, costruita nel tempo e nelle relazioni”. Lo racconta Paola Parma, coordinatrice delle ostetriche, che in quarant’anni di attività ha condiviso con centinaia di famiglie l’emozione della nascita, ha visto decine di bambini e di bambine venire al mondo, tutte esperienze uniche e irripetibili, momenti che segnano l’inizio di una nuova avventura quella della genitorialità.

La paternità oggi si traduce anche in una presenza affettiva e coinvolgente fin dai primi giorni di vita dei figli, con padri che partecipano attivamente alla cura quotidiana e alla costruzione di legami solidi, come i primi gesti, ancora incerti: «Appena nata l’hanno appoggiata sulla mamma, io la guardavo… prenderla in braccio mi faceva un po’ paura. Il giorno dopo ho trovato più di coraggio» – aggiunge Pietro.

Oggi Agnese dorme tra le sue braccia e la consapevolezza arriva quasi all’improvviso: “Stamattina in macchina alla radio parlavano della Festa del Papà e ho capito che da quest’anno riguarda anche me”. “È l’inizio di un’avventura, fatta anche di scelte semplici ma importanti, come il nome – aggiunge Roberto. Con mia moglie abbiamo scritto quelli che ci piacevano, li abbiamo messi in una busta e ne abbiamo estratto uno: la sorte ha deciso per Daniele”.

IL PUNTO NASCITE

Il Punto Nascita dell’Ospedale di Cremona dispone di quattro sale parto (con la possibilità del parto in acqua), una camera operatoria per le urgenze e un reparto di degenza con 17 posti letto. È inoltre presente un’isola neonatale per garantire assistenza immediata ai nuovi nati, con la costante presenza di neonatologi e una Terapia Intensiva Neonatale – diretta dal dottor Claudio Migliori – per la gestione delle emergenze e un Nido gestito da infermiere esperte coordinata da Morena Nazzari.

“Dal 1° gennaio 2026 a oggi sono nati 249 bambini. Considerando che lo scorso anno abbiamo superato i mille nati, nonostante il calo della natalità confidiamo che questa tendenza positiva possa proseguire. Al centro del nostro impegno quotidiano c’è la costruzione di una relazione accogliente e rispettosa delle diverse sensibilità e culture di tutte le persone e di tutte le famiglie” conclude Abbiati.

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