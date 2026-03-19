Formazione, Silvestri (Fond. Consulenti per lavoro): “Bilancio non può che essere positivo”

(Adnkronos) – “Il bilancio dal punto di vista della formazione non può che essere positivo. E’ un bilancio collegato anche al cosiddetto Programma Gol, attraverso il quale il Pnrr ha investito ben 5 miliardi di euro proprio sulle politiche attive e sulla formazione. Un programma molto complesso, con alti e bassi, elementi molto positivi e qualche chiaroscuro, ma complessivamente molto importante e anche esaltante, perché ha portato diverse innovazioni nel mercato del lavoro, nel modo di realizzare le politiche del lavoro nel nostro ordinamento; e soprattutto ha rotto il diaframma importantissimo che separava le attività di politiche attive vere e proprie dalla formazione. Ora non si può più prescindere da una sinergia tra queste due politiche perché oggi si è compreso che la formazione deve andare di pari passo con quello che è il cosiddetto assessment, cioè l’affiancamento dei disoccupati nel tentativo di trovare una migliore occupazione o un’occupazione a tutti gli effetti. Questo diaframma è stato appunto abbattuto, dunque il futuro non può che andare verso la direzione di rafforzare questo obiettivo. Tant’è vero che quei primi bandi che cominciamo a studiare sul cosiddetto ‘dopo Gol’, si veda ad esempio la Regione Veneto che continua a rappresentare un punto di riferimento da questo punto di vista, già si prevede una serie di iniziative che hanno sicuramente attinto da questa fondamentale innovazione apportata dal programma Gol”. Lo ha detto Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, intervenuto in apertura dei lavori dell’assemblea dei consigli provinciali dei Consulenti del lavoro a Torino.