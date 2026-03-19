Nasce Officina Young a Cremona: un progetto per giovani tra i 15 e i 34 anni

Ha preso avvio a Cremona Officina Young, un progetto territoriale rivolto a giovani tra i 15 e i 34 anni che propone attività sportive, laboratori manuali ed espressivi, percorsi di orientamento, esperienze di volontariato e spazi di ascolto e accompagnamento nei passaggi significativi della vita.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Consultorio UCIPEM Cremona – Fondazione Onlus, capofila dell’iniziativa, Sansebasket Associazione Sportiva Dilettantistica, Ente Scuola Edile Cremonese – CPT e Fondazione Tutti al Centro ETS, realtà del territorio che mettono in rete competenze educative, sportive, formative e di orientamento al lavoro.

L’obiettivo è creare luoghi accessibili e inclusivi in cui i giovani possano incontrarsi, sperimentarsi, sviluppare interessi e competenze e rafforzare le proprie risorse personali e relazionali.

Officina Young si rivolge in particolare ad adolescenti e giovani che vivono situazioni di fragilità o di isolamento sociale, ma è aperto a tutti i giovani del territorio interessati a mettersi in gioco attraverso esperienze concrete e condivise. Le attività si svolgono in diversi spazi della città e dei comuni coinvolti, valorizzando luoghi di aggregazione già esistenti e creando nuove occasioni di partecipazione.

Nel corso dei prossimi mesi verranno presentate le diverse iniziative e i laboratori che prendono forma all’interno del progetto, con un’attenzione particolare alla qualità delle relazioni, alla partecipazione attiva dei giovani e alla costruzione di opportunità concrete per il futuro.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul progetto sono disponibili sui canali social e sui siti dei partner coinvolti. Il progetto Officina Young è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del Bando Giovani Smart – Terza edizione.

Per informazioni:

Paola Pighi, referente del progetto | p.pighi@ucipemcremona.it | 345 5006453

Chiara Fiammenghi, referente per la comunicazione | chiara.fiammenghi@yahoo.it | 333 5082741

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