Referendum costituzionale, a Cremona gli aventi diritto al voto sono 52.411

Domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Sabato 21 marzo, alle ore 16, ci sarà l’insediamento dei seggi, mentre lo scrutinio avverrà a partire dalle ore 15 di lunedì 23 marzo.

Gli elettori iscritti nella sezione elettorale sono in ordine alfabetico e suddivisi in due sezioni: la prima sezione contiene i nominativi degli elettori dalla lettera A alla lettera L, la seconda dalla lettera M alla lettera Z: dal 30 giugno 2025 le liste elettorali in Italia sono infatti unificate, con l’eliminazione della distinzione di genere (maschile/femminile) in favore di un elenco alfabetico.

Gli aventi diritto al voto con cognome che inizia con le lettere dalla A alla L sono 28688, mentre quelli con cognome che inizia con le lettere dalla M alla Z sono 23723. Pertanto, nel Comune di Cremona gli aventi diritto al voto sono complessivamente 52.411. Non sono compresi gli elettori iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che hanno diritto di votare all’estero, 3715, mentre quelli che hanno diritto di voto in Italia (in quanto residenti in Paesi senza convenzione) sono 7. Gli elettori temporaneamente all’estero che hanno chiesto di votare nel Paese dove risiedono sono 26. Per questa consultazione non è previsto il voto per i cosiddetti fuori sede.

E’ innanzitutto opportuno che l’elettore controlli per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale. Per agevolare i cittadini, l‘Ufficio Elettorale sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo, dalle ore 8:30 alle 18, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

L’Ufficio Anagrafe sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto, ma sono impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati con il servizio di trasporto effettuato da un’associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire di questo servizio basta telefonare all’Ufficio Elettorale (tel. 0372407333 – 0372407332).

Tutti i seggi sono collocati nella sede indicata sulla tessera elettorale, fatta eccezione per il seggio del Centro Civico Maristella, non idoneo per le operazioni elettorali, sede delle sezioni 45 – 73, che sono state trasferite alla Scuola primaria “A. Stradivari” con ingresso da via S. Bernardo 1. Il seggio 67 è stato invece trasferito dal Centro Civico Boschetto all’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “J. Torriani”, ingresso da via Lea Garofalo n. 3/5 (ex via Seminario, 19).

Per facilitare lo spostamento sia degli elettori residenti al quartiere Maristella, sia per quelli che abitano al Migliaro, è stato istituito un servizio di navette gratuito.

Sul sito del Comune è presente una sezione dedicata con il dettaglio di tutte le informazioni utili.

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