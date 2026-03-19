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Politica

Referendum Giustizia, il comitato per il "no" chiuderà mobilitazione in piazza Roma

Si chiuderà venerdì pomeriggio la mobilitazione per il No al referendum. Un evento di musica, letture e interventi

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Si chiuderà domani, venerdì 20 marzo, la mobilitazione del comitato cremonese per il “NO” al Referendum Costituzionale del 22-23 marzo. La Società Civile per il no “Giustizia Costituzione Democrazia”, insieme a un vasto schieramento di associazioni e forze politiche, chiama a raccolta la cittadinanza per l’ultimo appello al voto prima del silenzio elettorale.

Dalle ore 18 alle 23, i Giardini Pubblici di Piazza Roma diventeranno il fulcro della Manifestazione Conclusiva Unitaria. Non sarà solo un momento di dibattito politico, ma un evento corale intitolato Voci, Suoni e Colori di Pace e Libertà, pensato per unire l’approfondimento sui temi della Giustizia e della Costituzione a momenti di socialità e cultura.

Il programma della serata prevede: Reading Costituzionale: letture per riflettere sui valori fondamentali della nostra Carta; musica e Intrattenimento: Canzoni d’autore, Dj-set e musica live per animare la piazza; spazio Informativo: Gazebo attivi per tutta la serata con distribuzione di materiali e video testimonianze.

Per siglare la chiusura della campagna, interverranno i rappresentanti di tutte le realtà che hanno sostenuto le ragioni del NO a Cremona. Per il mondo associativo e sociale: Gian Carlo Corada (Anpi), Giorgio Zerbini (Anpc), Carla Bellani (Pax Christi), Aurora Diotti (Arci), Maria Teresa Perin (Cgil), Lapo Pasquetti (Avvocati per il NO) e un delegato di Fare Nuova Cremona Attiva.

Per le forze politiche: Paolo Losco (Alleanza Verdi Sinistra), Paola Tacchini (Movimento 5 Stelle), Stefania Bonaldi (Partito Democratico) e Simone Antonioli (Rifondazione Comunista).

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