Referendum Giustizia, il comitato per il "no" chiuderà mobilitazione in piazza Roma

Si chiuderà domani, venerdì 20 marzo, la mobilitazione del comitato cremonese per il “NO” al Referendum Costituzionale del 22-23 marzo. La Società Civile per il no “Giustizia Costituzione Democrazia”, insieme a un vasto schieramento di associazioni e forze politiche, chiama a raccolta la cittadinanza per l’ultimo appello al voto prima del silenzio elettorale.

Dalle ore 18 alle 23, i Giardini Pubblici di Piazza Roma diventeranno il fulcro della Manifestazione Conclusiva Unitaria. Non sarà solo un momento di dibattito politico, ma un evento corale intitolato Voci, Suoni e Colori di Pace e Libertà, pensato per unire l’approfondimento sui temi della Giustizia e della Costituzione a momenti di socialità e cultura.

Il programma della serata prevede: Reading Costituzionale: letture per riflettere sui valori fondamentali della nostra Carta; musica e Intrattenimento: Canzoni d’autore, Dj-set e musica live per animare la piazza; spazio Informativo: Gazebo attivi per tutta la serata con distribuzione di materiali e video testimonianze.

Per siglare la chiusura della campagna, interverranno i rappresentanti di tutte le realtà che hanno sostenuto le ragioni del NO a Cremona. Per il mondo associativo e sociale: Gian Carlo Corada (Anpi), Giorgio Zerbini (Anpc), Carla Bellani (Pax Christi), Aurora Diotti (Arci), Maria Teresa Perin (Cgil), Lapo Pasquetti (Avvocati per il NO) e un delegato di Fare Nuova Cremona Attiva.

Per le forze politiche: Paolo Losco (Alleanza Verdi Sinistra), Paola Tacchini (Movimento 5 Stelle), Stefania Bonaldi (Partito Democratico) e Simone Antonioli (Rifondazione Comunista).

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