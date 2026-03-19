Simulano un incidente per riscuotere il premio assicurativo: inchiodati dalle telecamere

In cinque, quattro uomini e una donna, tra cui il figlio di quest’ultima, sono finiti sotto accusa per aver simulato un incidente stradale per riscuotere il premio assicurativo. Tutti devono rispondere di simulazione di reato. La posizione di tre degli imputati è stata stralciata, mentre è iniziato il processo nei confronti di madre e figlio. Il falso incidente era stato inscenato la sera del 4 febbraio del 2019 sulla strada provinciale 591 Cremasca.

Quel giorno, madre e figlio, lei 56enne e lui 33enne, erano a bordo di una Hyundai guidata dalla donna. Il mezzo avrebbe investito due ciclisti, un 39enne e un 50enne palermitani, rimasti feriti in modo serio. Le ferite erano vere, ma le lesioni riportate, delle fratture scomposte, non erano risultate compatibili con un incidente stradale. Agli agenti della polizia stradale erano apparsi sospetti anche i danni riportati dalla macchina: troppo lievi per aver provocato ai ciclisti ferite così importanti.

Dai filmati delle telecamere della zona era emersa la verità: dai video si era vista arrivare un’auto scura dalla quale erano scese due persone che erano entrate all’interno dell’area artigianale di Montodine ed erano uscite spingendo due biciclette che erano state posizionate lungo la strada. Le immagini avevano poi inquadrato l’auto dell’imputata mentre investiva i due mezzi. Subito dopo, dall’altra macchina scura, le due persone che avevano portato le biciclette avevano fatto scendere due uomini visibilmente claudicanti, facendoli adagiare sull’asfalto davanti alla macchina della 56enne.

Dai video era comparsa una terza macchina, di colore bianco, proveniente da Montodine, che aveva rallentato e dopo aver lampeggiato alle persone ferme vicino alla macchina scura, era rimasta in sosta con le luci accese sulla provinciale nella corsia di marcia Montodine-Codogno.

La 56enne, sentita durante le indagini, aveva dichiarato di aver contattato, venti giorni prima della simulazione dell’incidente, un suo conoscente albanese soprannominato “La Strega”, rimasto ignoto, al quale aveva confidato di avere dei problemi economici. Era stato proprio lui a proporle di mettere in scena un incidente stradale per riscuotere parte del premio assicurativo, concordando una percentuale del 20% dell’ammontare della liquidazione del danno, dicendole di farsi accompagnare dal figlio come tramite, in quanto le persone con cui lei avrebbe dovuto prendere accordi non avevano piacere parlare con le donne.

Sotto accusa, insieme a madre e figlio, sono finiti i due palermitani, che alla polizia stradale avevano dichiarato di essere stati investiti mentre stavano percorrendo in bici la provinciale, e un 39enne milanese che avrebbe messo a disposizione i locali di un ristorante per organizzare il finto incidente, pagando il pernottamento dell’albergo ai due falsi ciclisti. Resta il giallo di come questi ultimi possano essersi procurati quelle gravi ferite.

Sul procedimento pende la prescrizione, calcolata per l’agosto di quest’anno. Il giudice ha quindi calendarizzato una serie di udienze ravvicinate per riuscire almeno a pronunciare la sentenza di primo grado. Si torna in aula l’8 aprile.

Madre e figlio sono assistiti dall’avvocato Francesco Cogrossi.

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