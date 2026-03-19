Soncino, sciolte le riserve: Gabriele Gallina candidato sindaco per il centrodestra

Prime notizie ufficiali in merito alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. Per quanto riguarda il comune di Soncino, le forze politiche di centrodestra Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc hanno concordato di ripresentarsi con una lista unitaria.

Gabriele Gallina, attualmente primo cittadino al suo secondo mandato, è stato confermato candidato sindaco. “I risultati amministrativi, com’è giusto che sia, li dovranno giudicare gli elettori con il loro voto alle prossime elezioni -dichiarano i referenti locali dei partiti di Centrodestra-, però riteniamo che in questi anni l’Amministrazione comunale guidata dal Centrodestra abbia ben operato e amministrato con impegno e passione. Ci ripresentiamo uniti per proseguire insieme il buon lavoro fatto in tutti questi anni”.

“Sono onorato di essere stato riconfermato alla guida della lista unitaria di Centrodestra che si presenterà alle prossime elezioni comunali -commenta Gabriele Gallina- e colgo l’occasione per ringraziare le forze politiche per il loro sostegno. Se i cittadini ci daranno di nuovo la loro fiducia, continueremo ad impegnarci al massimo al servizio della nostra Comunità”.

La nota è firmata e condivisa da Forza Italia, nella persona di Paolo Pagliardi, dalla Lega con Fabio Fabemoli, da Fratelli d’Italia con Federica Brizio e dall’Udc, rappresentato da Giuseppe Trespidi.

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