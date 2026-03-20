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Nazionali

Alcaraz-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz esordisce a Miami. Nella notte tra oggi, venerdì 20 marzo, e domani, sabato 21, il tennista spagnolo sfida Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano. Alcaraz arriva alla sfida dopo l’eliminazione in semifinale a Indian Wells per mano di Daniil Medvedev, mentre il brasiliano era stato battuto da Jannik Sinner agli ottavi di finale. 

 

La sfida tra Alcaraz e Fonseca è in programma nella notte tra oggi, venerdì 20 marzo, e domani, sabato 21, non prima della mezzanotte italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Miami che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Alcaraz-Fonseca, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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