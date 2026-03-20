Alessandro Casali, un talento "Naturale" che dopo Sanremo è pronto a prendersi tutto

Da Pescarolo al palco più famoso d’Italia, quello del Festival di Sanremo: è la parabola di Alessandro Casali, musicista cremonese classe ’92 noto con lo pseudonimo “Mediterraneo” e autore del brano “Naturale” di Leo Gassmann. Da un lato, Casali fatica ancora a descrivere l’emozione di aver firmato un pezzo per la kermesse — “una bella botta”, ammette ridendo mentre ricorda il primo ascolto all’Ariston — dall’altro, riconosce come la musica fiorisca spesso in contesti semplici, come il giardino di casa propria.

“È stata un’esperienza molto tranquilla e spontanea, proprio come suggerisce il titolo del brano,” racconta l’artista. “Ci siamo ritrovati nel mio piccolo studio a Pescarolo, immersi nel verde; in un clima assolutamente sereno e, direi, quasi ‘casalingo’, abbiamo dato vita alla canzone.”

“Naturale” è frutto dell’incontro con Leo Gassmann, descritto come un giovane mosso da una profonda passione musicale: “Si è presentato come un ragazzo semplice e genuino. Il nostro è stato un approccio limpido, tipico di molti giovani d’oggi.”

Il suo futuro da autore si prospetta ricco di impegni e procede di pari passo con la carriera da cantante e musicista. Un percorso che lo ha portato a collaborare anche con un altro talento cremonese, Michele Zocca in arte “Michelangelo”, per il brano “Marenero,” singolo che Casali ha appunto realizzato sotto il nome di Mediterraneo e il cui video musicale è stato registrato proprio nello studio del produttore di Blanco.

“Vivo la musica in modo molto pacato,” spiega l’autore. “C’è sicuramente la voglia di far bene, soprattutto dopo il riscontro di Sanremo, e sono curioso di scoprire quali traguardi raggiungeranno i prossimi lavori. Al momento sto scrivendo per altri artisti, dunque l’attività di autore prosegue a pieno ritmo, ma sto portando avanti anche il mio progetto solista come Mediterraneo. Ho già pubblicato diversi brani e tra non molto uscirà un album; sono due carriere parallele, quella d’artista e quella d’autore, entrambe dedicate alla musica.”

Ma quali sono i modelli di Alessandro Casali? “Battisti, Paul McCartney e Tom Jobim: per me rappresentano il terzetto perfetto. Se scrivi una canzone ispirandoti a loro tre, il risultato è garantito. Battisti per la libertà espressiva, McCartney per il genio e la naturalezza compositiva, e Jobim per il gusto raffinato della bossa nova, con quegli accordi misteriosi, brasiliani e jazzistici.”

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