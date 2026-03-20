Barzotti (M5S): "Votiamo no al referendum, l'obiettivo è solo politico"

Ultime battute di campagna referendaria oggi a Cremona. In piazza Stradivari, a Spazio Comune, evento conclusivo delle forze politiche e della società civile che sostengono il NO, alla presenza della deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Barzotti, del magistrato Enrico Consolandi, del portavoce del comitato Avvocati per il No della provincia di Mantova Paolo Antonini e, in collegamento da Roma, della deputata e vicepresidente M5S Vittoria Baldino. Ha moderato l’incontro la consigliera M5S Paola Tacchini.

“Stiamo sensibilizzando sull’importanza di andare a votare, e soprattutto di votare ‘no’ a questa riforma – spiega la deputata –. Non è una riforma della giustizia, ma una riforma esclusivamente di potere, con un solo obiettivo politico. I cittadini devono saperlo: non ridurrà i tempi dei processi, non avrà impatti sulla loro vita. L’unico scopo è permettere al governo di controllare la magistratura”.

“Si tratta di una modifica profonda della Costituzione – aggiunge – e il ministro Nordio, insieme al governo, ci sta riportando indietro nel tempo. Una modifica così rilevante è stata approvata senza alcun reale confronto parlamentare: è gravissimo. Tutto questo perché il governo è insofferente verso qualsiasi forma di controllo”.

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