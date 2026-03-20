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Bernini: “A studenti fragili visite oculistiche e occhiali gratuiti”

(Adnkronos) – “La giornata di oggi è molto importante per il mondo universitario perché”, con l’accordo con “la Fondazione, garantiamo a tutte le università italiane, partendo da Tor Vergata, visite gratuite ed occhiali gratuiti per le categorie più fragili di studentesse e studenti”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, a Roma all’evento in cui è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all’interno del progetto ‘Campus visivo’ che offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo di Tor Vergata che si trovano in condizioni di difficoltà economica. 

“Il diritto allo studio – sottolinea Bernini – non è solamente fatto di borse di studio e studentati, è un percorso di valorizzazione degli universitari facendo in modo che tutti i problemi” che si incontrano “in università possano essere risolti”. 

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