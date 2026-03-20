Cambio della guardia ai vertici del Siulp: Marco Mennella nuovo segretario provinciale

Cambio della guardia alla guida della segreteria provinciale del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia. Lascia l’attuale segretario, Nicola Ghisolfi, trasferito ad altro incarico, a cui subentra il collega Marco Mennella, che garantirà continuità all’azione sindacale fino al prossimo congresso.

Ghisolfi, dopo undici anni ai vertici del sindacato provinciale, intraprenderà una nuova esperienza professionale alla Scuola Allievi Agenti di Piacenza, dove continuerà a mettere a disposizione la propria esperienza anche in ambito sindacale, con particolare riferimento al settore della formazione.

Il Siulp di Cremona rappresenta oggi una realtà solida, in crescita e fortemente radicata sul territorio, frutto del lavoro svolto in questi anni da tutta la segreteria e dal direttivo Provinciale, che hanno operato con impegno, competenza e spirito di squadra, ottenendo risultati significativi a tutela dei colleghi.

A Nicola Ghisolfi va il ringraziamento per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti nel corso del suo mandato, durante il quale il Siulp di Cremona ha consolidato il proprio ruolo e la propria credibilità, sia a livello nazionale sia nei rapporti con le autorità locali.

A Marco Mennella vengono rivolti i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà proseguire con serietà, equilibrio e determinazione nel percorso tracciato, nell’interesse dei colleghi e della Polizia di Stato.

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