Evade dai domiciliari per trascorrere il tempo con un amico: denunciato 26enne

Invece che restare in casa agli arresti domiciliari, passava il tempo con un amico: è finito così nei guai un 26enne cremonese, denunciato dai Carabinieri per evasione.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 17 marzo. Poco prima delle 17.30 un equipaggio della Sezione Radiomobile di Cremona si è recato a casa del 26enne, in centro storico, per un controllo. L’uomo non era però a casa.

E’ stato rintracciato poco dopo presso l’abitazione di un amico, poco distante. A conclusione degli accertamenti i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno provveduto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.

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