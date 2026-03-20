Ultime News

20 Mar 2026 Cremonese a Parma con quattro assenti: Baschirotto, Bondo, Moumbagna e Collocolo
20 Mar 2026 Bando Nuova Impresa, Confcommercio: "Disponibili a guidare le aziende"
20 Mar 2026 Cambio della guardia ai vertici del Siulp: Marco Mennella nuovo segretario provinciale
20 Mar 2026 Rsa Mazza di Pizzighettone, successo per la raccolta fondi: ottenuti 22.856 euro
20 Mar 2026 Ditonellapiaga, dal terzo posto di Sanremo al Tanta Robba: concerto a Cremona il 2 luglio
Nazionali

Italia, i convocati di Gattuso per playoff: esordio per Palestra, sorpresa Chiesa

(Adnkronos) – L’Italia è pronta per i playoff del Mondiale 2026. Oggi, venerdì 20 marzo, il ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati che affronteranno, giovedì 26, l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico, e l’eventuale finale contro la vincente di Bosnia-Galles. La lista completa: 

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); 

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli); 

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle); 

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta). 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...