Ultime News

20 Mar 2026 Morte Bossi, Lega cremonese: "E' stato visionario e carismatico uomo politico"
20 Mar 2026 Evade dai domiciliari per trascorrere il tempo con un amico: denunciato 26enne
20 Mar 2026 Juvi, Bechi verso la sfida con l'Urania: "Stare concentrati su gioco e dettagli"
20 Mar 2026 "Pianoforte tra passato, presente e futuro": incontro e concerto con Andrea Lucchesini
20 Mar 2026 Danza, al Ponchielli in scena "Decisione consapevole" di Roberto Tedesco
Nazionali

Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa: arrestato

(Adnkronos) – Lite condominiale in provincia di Napoli: strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa, 33enne arrestato dai carabinieri. È accaduto nella zona Villaricca 2 e l’azione è stata descritta semplicemente “come Mike Tyson”. In zona, l’acqua manca da più di una settimana, Regione e Comune ci stanno lavorando e il danno è risolto ma in parte. Ieri pomeriggio, in un’abitazione di proprietà di un 63enne, lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti ha portato ad un litigio dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti.  

Gli animi si sono accesi e la discussione nella rampa delle scale è degenerata. Uno degli affittuari – ha 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, ha strappato con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri sono giunti sul posto tra il caos generale. La vittima è stata trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”. Il 33enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...