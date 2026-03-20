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Ambiente

Parco regionale dei Fontanili: il 25 marzo in Provincia la presentazione del progetto

Si tratta di uno studio preliminare volto alla valorizzazione delle risorgive, patrimonio ambientale e paesaggistico di grande rilievo per il territorio

La sede dell'amministrazione provinciale
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Mercoledì 25 marzo alle ore 11, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, si terrà un incontro di presentazione del progetto per la costituzione di un Parco regionale dei Fontanili.

Sarà l’occasione per illustrare ai sindaci, ai consorzi di bonifica e alle associazioni ambientaliste della provincia, uno studio preliminare e linee guida volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorgive, patrimonio ambientale e paesaggistico di grande rilievo per il territorio.

All’incontro interverranno il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, il consigliere regionale Matteo Piloni, l’architetto paesaggista Alessandro Carelli e l’esperto Valerio Ferrari, che presenteranno i contenuti del progetto e i possibili sviluppi in ambito regionale.

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