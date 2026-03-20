A Spazio Comune è stato presentato il progetto “Donne, Scuola e Montagna”, un’importante iniziativa rivolta al mondo scolastico e dedicata alla promozione della cultura della montagna, con particolare attenzione al ruolo delle donne, alla formazione e ai valori educativi che l’ambiente montano può trasmettere alle nuove generazioni.

Si tratta di un percorso didattico si fonda sulla possibilità di connettere ‘verticalmente’ gruppi di lavoro formati da studenti con scrittrici e registe, per creare i presupposti di momenti di approfondimento partendo dalla fruizione delle loro opere. Il percorso didattico di preparazione al lavoro sul tema (donna e montagna), l’approccio al testo, al documentario o al film dell’ospite interpellato, si inserisce nei programmi scolastici e prende il via a ottobre 2025 per concludersi a maggio 2026. La scansione degli incontri con le protagoniste che interverranno nelle scuole coinvolte e in città seguirà la seguente calendarizzazione: – Chiara Todesco e Cristina Piolini il giorno 27 marzo dalle ore 9.30 alle 13 presso l’aula magna dell’IIS Torriani; – Marta Aidala il giorno 8 aprile dalle ore 11 alle ore 13 presso l’aula magna del liceo G. Aselli; – Nasim Eshqi il giorno 23 aprile dalle ore 11.30 alle ore 13 presso l’aula magna dell’IIS Torriani; dalle ore 21 alle ore 23 presso il cinema ANTEO per la proiezione del docufilm ‘’Climbing Iran’’ aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito; – Giorgia Lazzarini evento finale della rassegna il giorno 26 maggio alle ore 10.50 con la proiezione del film ‘’Straordinarie’’ alla presenza dell’Autrice aperto a tutte le scuole aderenti presso aula magna IIS Torriani

© Riproduzione riservata