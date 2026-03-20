Provolone Valpadana, spinta sui mercati esteri e piano da 2,5 milioni in Italia

Export, nuovi mercati e investimenti sulla promozione: è su queste leve che il Consorzio Tutela Provolone Valpadana punta per rafforzare la crescita della denominazione in un contesto internazionale sempre più competitivo.

La strategia, illustrata in occasione dell’Assemblea generale dei soci, mira a consolidare la presenza sui mercati maturi e ad aprire nuove aree di sviluppo, con un focus particolare su Australia, Sud America e mercato interno.

Tra i progetti di punta figura il programma europeo “Original Profiles of Quality (OPQ)”, attivo in Australia dal 2025 al 2027, che coinvolge operatori del settore, ristorazione e consumatori per promuovere le eccellenze DOP europee in un mercato ad alto potenziale.

Sul fronte domestico, è in fase di avvio un piano di promozione triennale 2027–2029 da 2,5 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del prodotto certificato e sostenere, nel medio periodo, una ripresa della produzione.

Lo sviluppo passa anche dal continente sudamericano, con un progetto dedicato a Brasile e Argentina, mercati favoriti dall’accordo Mercosur e caratterizzati da una forte presenza di comunità italiane e da abitudini alimentari vicine alla tradizione mediterranea.

In questo scenario, la leva della promozione diventa strategica: rafforzare il posizionamento del Provolone Valpadana DOP nei mercati internazionali è la chiave per sostenere il valore della filiera e accompagnarne la crescita futura.

Nel 2025 la produzione ha registrato una flessione dell’8%, con oltre 6.800 tonnellate di formaggio prodotto, a fronte di circa 64.000 tonnellate di latte destinato alla trasformazione, ma è cresciuto il valore.

Il dato riflette le tensioni del settore lattiero-caseario, tra aumento dei costi della materia prima e crescita dell’offerta globale, che nella seconda parte dell’anno ha inciso sull’equilibrio dei prezzi.

Nonostante il calo dei volumi, il valore del prodotto ha tenuto, con prezzi medi in crescita: il Provolone Valpadana dolce ha raggiunto 8,27 euro al kg, mentre il piccante si è attestato a 8,54 euro al kg, segnando aumenti rispettivamente del 7,9% e del 7,6% su base annua.

Il 2025 ha segnato anche il 50° anniversario del Consorzio, celebrato con campagne media, eventi e iniziative di valorizzazione del prodotto in Italia e all’estero.

In un mercato sempre più orientato alla qualità e alla provenienza certificata, le DOP si confermano un asset strategico: oltre la metà dei consumatori è disposta a riconoscere un premium price per prodotti garantiti per origine e qualità.

Nel 2025 il Consorzio ha rafforzato anche le attività di vigilanza, con 279 casi di utilizzo improprio del marchio risolti, e ha proseguito gli investimenti in ricerca e innovazione, confermando elevati standard di sicurezza e qualità del prodotto.

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