Referendum, il fronte del SI: "Con la riforma, un giudice veramente imparziale"

Platea di Teatro Monteverdi piena questo pomeriggio per l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia, schierata per il SI al referendum sulla riforma costituzionale su giustizia e magistratura.

Tra i relatori l’europarlamentare Mario Mantovani, l’avvocato Maria Luisa Crotti presidente delle Camere Penali della Lombardia Orientale, il giurista ed ex presidente della Corte d’Appello Carlo Maria Grillo e il presidente del Comitato Art. 111 Sì alla Riforma Costituzionale, avvocato Alessio Romanelli.

“Siamo alla conclusione di una campagna elettorale tesa e complessa – afferma Romanelli –. Ora saranno i cittadini a decidere, a diventare legislatori per un giorno, pronunciandosi su una riforma che punta a rendere il giudice realmente terzo e imparziale. Chi entra in Tribunale deve avere piena fiducia in chi lo giudica”.

“Il sorteggio dei magistrati è il male minore ed è oggi una scelta essenziale per garantire che il CSM, e i due futuri CSM, possano operare in totale autonomia, assicurando l’indipendenza della magistratura da correnti e condizionamenti interni o esterni”.

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