Ultime News

20 Mar 2026 Referendum, l'endorsement di Bertusi per il sì: "Rende più forte la nostra democrazia"
20 Mar 2026 Referendum, il fronte del SI: "Con la riforma, un giudice veramente imparziale"
20 Mar 2026 Barzotti (M5S): "Votiamo no al referendum, l'obiettivo è solo politico"
20 Mar 2026 Referendum magistratura: a confronto le ragioni del SI' (Romanelli) e del NO (Sanesi)
20 Mar 2026 Cremonese: Thorsby, Audero e Sanabria convocati in nazionale
Politica

Referendum, l'endorsement di Bertusi per il sì: "Rende più forte la nostra democrazia"

L'appello al voto in un breve video diffuso sui social in veste di presidente dell'associazione "Idea Italia"

Fabio Bertusi
Fill-1

Sul sì al referendum si esprime Fabio Bertusi, in veste di presidente dell’associazione politico culturale Idea Italia. “Voterò sì perchè alcuni meccanismi oggi non funzionano in maniera corretta e cambiarli è una responsabilità di ognuno di noi”, afferma in un video diffuso attraverso i social.

Sì per distinguere in maniera chiara chi accusa da chi giudica, per ridurre il peso delle correnti, per l’indipendenza e credibilità della magistratura e per introdurre valutazioni più trasparenti e responsabili sull’operato dei magistrati”.

“Sono cambiamenti reali che rendono più forte la nostra democrazia”, la conclusione”, “una possibilità reale per cambiare la nostra giustizia”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...