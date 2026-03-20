Politica
Referendum, l'endorsement di Bertusi per il sì: "Rende più forte la nostra democrazia"
L'appello al voto in un breve video diffuso sui social in veste di presidente dell'associazione "Idea Italia"
Sul sì al referendum si esprime Fabio Bertusi, in veste di presidente dell’associazione politico culturale Idea Italia. “Voterò sì perchè alcuni meccanismi oggi non funzionano in maniera corretta e cambiarli è una responsabilità di ognuno di noi”, afferma in un video diffuso attraverso i social.
“Sì per distinguere in maniera chiara chi accusa da chi giudica, per ridurre il peso delle correnti, per l’indipendenza e credibilità della magistratura e per introdurre valutazioni più trasparenti e responsabili sull’operato dei magistrati”.
“Sono cambiamenti reali che rendono più forte la nostra democrazia”, la conclusione”, “una possibilità reale per cambiare la nostra giustizia”.
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