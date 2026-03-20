Ultime News

20 Mar 2026 Minaccia di morte con uno spennapolli il rivale in amore: condannato
20 Mar 2026 Referendum del 22 e 23 marzo: su Cremonaoggi una sezione per orientarsi nel voto
20 Mar 2026 Parco regionale dei Fontanili: il 25 marzo in Provincia la presentazione del progetto
20 Mar 2026 Guerra del Golfo, rincari anche nell'edilizia, bitume + 50%: cantieri a rischio
20 Mar 2026 Cucina italiana patrimonio Unesco, a Cremona una serata tra cultura e identità
Nazionali

Serie A, oggi Cagliari-Napoli – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari – in diretta tv e streaming – per l’anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Milan mentre il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...