Tra sole e pioggia, primavera nel segno dell’incertezza: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Arriva l’equinozio di primavera e con lui l’inizio di una nuova stagione. Inizio incerto dal punto di vista meteo: se il sole sarà prevalente in tutta Italia per la giornata di oggi, il weekend si preannuncia già molto più instabile tra neve e acquazzoni. E un peggioramento è atteso per la prossima settimana, con il rischio di forti temporali e grandinate sulla Penisola. Sono queste le previsioni degli esperti per oggi venerdì 20 marzo e per i giorni a venire.

Da un punto di vista astronomico è un momento affascinante: durante gli Equinozi il Sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest, con i suoi raggi che cadono perfettamente perpendicolari all’Equatore.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma dunque l’inizio della nuova stagione, ma svela anche alcuni misteri: “Fin dai banchi di scuola ci hanno insegnato che la Primavera inizia il 21 marzo. Perché allora l’appuntamento è per il 20? La risposta risiede nel nostro calendario Gregoriano: l’anno solare esatto dura 365 giorni e circa 6 ore. Questo scarto viene recuperato con gli anni bisestili, ma genera un continuo, leggero slittamento astronomico che farà cadere l’equinozio quasi sempre il 20 marzo per tutto questo secolo.”

Inoltre, il termine stesso nasconde un piccolo inganno. Equinozio deriva dal latino Aequus Nox (la notte uguale al giorno). In realtà, a causa della diffusione e della rifrazione della luce nell’atmosfera terrestre, il giorno dell’equinozio abbiamo qualche minuto di luce in più. Per avere esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio dobbiamo cambiare data: questo appuntamento perfetto si chiama Equilux. L’Equilux si verifica sempre qualche giorno prima dell’Equinozio di Primavera (a seconda della latitudine): quest’anno, ad esempio, in Italia è avvenuto il 17 marzo.

Al di là delle curiosità astronomiche, sarà un equinozio totalmente soleggiato, disturbato solamente da un po’ di vento forte al Sud e da qualche isolato acquazzone, più probabile tra Sicilia e Calabria.

Il primo fine settimana della Primavera sarà invece incerto e “zoppicante”: sabato tornerà un po’ di neve sulle Alpi, accompagnata dal pomeriggio-sera da qualche pioggia sulla Pianura Padana in spostamento da est verso ovest. Domenica, oltre ad un po’ di instabilità al Nord-Ovest, troveremo anche acquazzoni al Sud in risalita pomeridiana verso le regioni centrali.

Ma il focus più importante e allarmante dei modelli meteorologici è puntato anche oggi sul drastico peggioramento di mercoledì 25 marzo. Una gelida massa d’aria artica, in partenza dalla lontana Norvegia, sembra voler puntare dritta verso l’Italia con una fase di forte maltempo.

A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con questa lingua d’aria artica, si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un’intensità importante e pericolosa per le campagne. Non escludiamo fenomeni convettivi con un’instabilità molto simile a quella dei classici e violenti temporali estivi, da giovedì 26 marzo fino a fine mese.

Questo nuovo colpo di coda invernale, in arrivo a tre mesi esatti dal Natale, lascerà un’impronta lunga e fredda sul nostro Paese. La Domenica delle Palme, al momento, sembra destinata a trascorrere ancora una volta con temperature sotto la media del periodo e sferzata dal vento sui ramoscelli d’ulivo.

Spingendoci oltre, in quella che chiamiamo tendenza da fantameteo, lo sguardo alla Santa Pasqua vede ancora l’ombra dell’incertezza: c’è la possibilità di un clima instabile e fresco, con molto vento, rovesci improvvisi e temperature sotto le medie stagionali. Ovviamente, data la distanza temporale, si tratta di uno scenario che dovrà essere attentamente verificato nei prossimi aggiornamenti.

Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, freddo al mattino. Al Sud: qualche rovescio su Sicilia e Calabria.

Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato.

Domenica 22. Al Nord: perturbato al Nord-Ovest. Al Centro: tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud: instabile con scrosci diffusi.

Tendenza: da giovedì 26 marzo arrivo di aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale.