Vanoli a Treviso per il primo match point salvezza. Brotto: "Serve massima attenzione"

Dopo la sconfitta amara nel derby con Brescia, la Vanoli riparte da Treviso, una partita che pesa in classifica e che arriva in un momento in cui ogni possesso può cambiare la stagione. Coach Pierluigi Brotto nel presentare la sfida della 23ª giornata di Serie A, in programma domenica alle 18.30 al PalaVerde Villorba, si concentra sull’urgenza di punti degli avversari: “Sarà una partita difficile perché vogliono comunque, come è giusto, provare ad inseguire ancora la salvezza, che per loro è distante un paio di partite. Mi aspetto una squadra viva, una squadra che lotterà su ogni possesso, spinta anche dal loro pubblico”.

Rispetto alla gara d’andata, il volto degli avversari è cambiato: “Per quanto riguarda la squadra è totalmente cambiata dal girone d’andata perché hanno fatto delle aggiunte sia nel reparto delle guardie che in quello dei lunghi. Per cui hanno una nuova identità che gli permette di aver giocato tutte le ultime partite fino agli ultimi possessi e di aver perso per degli episodi. Consapevoli di questo ci stiamo preparando per affrontarli e sappiamo che sarà una sfida da affrontare con la massima attenzione e con la massima determinazione”.

Una vittoria aprirebbe altri scenari: “Per noi è uno step importante perché è uno scontro diretto in ottica salvezza e vogliamo tornare a muovere la classifica anche per vedere la salvezza oppure per provare a rimetterci in corsa per restare nelle posizioni in cui siamo stati durante tutto l’anno. È un match point che andremo a giocare in trasferta contro una squadra con l’acqua alla gola, quindi è molto pericolosa perché troverà tutte le risorse e le metterà in campo per non permetterci di portarla a casa. Penso che si deciderà nell’ordine di pochi possessi”.

In casa Vanoli c’è anche una novità di roster, con l’arrivo di Raequan Battle: “È un profilo che stiamo seguendo da un po’ di tempo. L’andamento del campionato e le prestazioni della squadra ci avevano sempre fatto desistere dall’inserimento di nuovi giocatori, invece in questo ultimo periodo abbiamo pensato di fare questa aggiunta per avere un boost nel finale. Verosimilmente sarà inserito subito domenica perché vogliamo metterlo subito alla prova e anche perché abbiamo fatto questo acquisto per avere un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a quelli che avevamo”.

Il suo arrivo porterà inevitabilmente a una scelta nelle rotazioni: “L’arrivo di Battle è nell’ottica di aggiungere un giocatore che abbia caratteristiche che si sposino meglio con il nostro gioco e le nostre difficoltà. Probabilmente ne farà le spese un tiratore perché lui è un trattatore migliore e un giocatore da uno contro uno”.

La squadra arriva a Treviso dopo una sconfitta che poteva lasciare strascichi, ma lo spogliatoio ha reagito: “C’è stata amarezza che abbiamo cancellato già da martedì. Sono giocatori molto professionisti e abbiamo analizzato quello che aveva funzionato e quello che aveva funzionato meno. Siamo tutti consapevoli che ci siamo andati vicini, ma siamo già proiettati con mente e anima a Treviso. La direzione della squadra è questa, ci stiamo ritrovando soprattutto nei nostri due trattatori di palla principali. Abbiamo giocato con ritmo e presenza e se dovessimo riuscire a mettere in piedi qualche vittoria potremmo essere un cliente scomodo”.

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