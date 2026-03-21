Centro Sportivo Stradivari, inaugurata la nuova palestra da 500 metri quadri

Uno spazio rinnovato, più ampio e organizzato, nato da una richiesta precisa dei soci. Al Centro Sportivo Stradivari è stata inaugurata la nuova palestra, subito apprezzata dai presenti accorsi numerosi al taglio del nastro. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, il fiduciario CONI Renato Bandera e il presidente del Panathlon Cremona Giovanni Bozzetti, insieme a tanti soci del centro, alcuni dei quali hanno subito provato i nuovi attrezzi.

Un intervento che nasce da un’esigenza emersa nel tempo: “La novità è arrivata lo scorso anno durante l’assemblea, quando diversi soci, soprattutto giovani, ci hanno chiesto di allargare la palestra – spiega il presidente Massimo Ghezzi -. Abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare il bocciodromo e ci è stata concessa. L’assemblea ha quindi deliberato di partire con la nuova palestra”.

La struttura si sviluppa su circa 500 metri quadrati ed è stata completamente rinnovata, con attrezzature nuove: “È una palestra completamente attrezzata Tecnogym, pensata come servizio per i soci della Stradivari – ha proseguito Ghezzi –. È vero che i giovani utilizzano molto la palestra, ma ci sono anche tante persone più adulte che frequentano il centro. È una struttura adatta a tutti“.

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