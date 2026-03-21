In sala Quadri inaugurata la mostra sulla crisi umanitaria di Gaza

Restituire un volto e una voce a chi vive sotto il fuoco. Con questo spirito è stata presentata presso la Sala dei Quadri di Palazzo Comunale la duplice iniziativa espositiva che porta nel cuore di Cremona la realtà della Striscia di Gaza. Inserite nel palinsesto del Festival dei Diritti 2026, dedicato all’umanità plurale, le mostre rappresentano un’occasione di riflessione profonda sulla crisi umanitaria e sulla ricerca di una pace giusta.

Due sguardi sulla tragedia

Il percorso espositivo si articola in due sezioni distinte ma strettamente connesse, capaci di offrire una panoramica cruda e poetica al tempo stesso:

I Grant You Refuge (Ti concedo rifugio): Curata a livello nazionale da Paolo Patruno, la mostra raccoglie le immagini di sei fotografi palestinesi che operano quotidianamente come testimoni oculari del conflitto: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi. I loro scatti documentano la distruzione sistematica, ma anche la forza silenziosa di una comunità che si rifiuta di essere spezzata. Il titolo è un omaggio ai versi della poetessa Hiba Abu Nada, uccisa nell’ottobre 2023.

HeArt of Gaza: Una selezione di disegni realizzati dai bambini della Striscia. Qui la guerra viene spogliata dai filtri del fotogiornalismo per essere raccontata attraverso il segno grafico dell’infanzia. Case, macerie e sogni si mescolano in testimonianze dirette che colpiscono per la loro immediata verità.

Un impegno collettivo per la pace

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cremona, è il frutto di una stretta collaborazione territoriale tra l’associazione Restiamo Umani-Bassa Bresciana, la Tavola della Pace di Cremona.

Alla conferenza di presentazione, il Sindaco Andrea Virgilio, insieme agli organizzatori Pinuccia Gorlani, Pasquale Vezzoli e Marco Pezzoni, ha sottolineato l’importanza di queste testimonianze per rivendicare il valore dell’umanità contro ogni forma di violenza, nell’impegno comune del “mai più” vittime innocenti.

© Riproduzione riservata