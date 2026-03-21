Primavera in pausa, torna l’inverno con freddo e neve: meteo artico in Italia

(Adnkronos) –

La primavera inizia ma torna l’inverno. Il quadro meteo, a dispetto del calendario, secondo le previsioni propone in Italia un ribaltone ‘artico’ con freddo, pioggia e neve. Il maltempo, da Milano a Roma, si farà vivo già nel weekend prima della svolta in arrivo nel corso della settimana. “La primavera astronomica è appena scoccata ma l’Inverno non sembra affatto intenzionato ad abbandonare l’Italia. I prossimi giorni si preannunciano come un vero e proprio ‘ottovolante meteorologico’, con nevicate abbondanti in quota, instabilità diffusa e, a metà della prossima settimana, l’irruzione di un gelido ‘colpo artico’ nel cuore del Mediterraneo”, dice Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ‘iLMeteo.it’, all’Adnkronos.

“La prima notizia riguarda le montagne: sulle Alpi occidentali sono in arrivo altri accumuli importanti, con 30-40 centimetri di neve fresca previsti già a partire dai 900 metri di quota durante il weekend. La traiettoria del maltempo vedrà i fenomeni spostarsi sabato dalle Dolomiti verso ovest, con nevicate che si intensificheranno in serata sulle Alpi occidentali, – continua Tedici – dove il maltempo sarà protagonista fino alla tarda mattinata di domenica. La giornata festiva si aprirà poi con piogge su gran parte del Nord-Ovest, per poi lasciare spazio a un parziale miglioramento. L’instabilità aumenterà invece al Centro-Sud: tra Lazio, Abruzzo, Molise e gran parte del Meridione scoppieranno frequenti rovesci pomeridiani, la più classica delle dinamiche primaverili”.

“Se il weekend sarà all’insegna della tipica ‘instabilità primaverile’, la nuova settimana cambierà drasticamente copione. Dalla serata di mercoledì 25 marzo una gelida massa d’aria artica marittima, in discesa dalla Norvegia, punterà in picchiata l’Italia. A tre mesi esatti dal Natale – prosegue Tedici – torneranno correnti polari capaci di causare un vero e proprio crollo termico: attesa neve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord, venti tempestosi e mari in burrasca”.

Nel dettaglio sabato 21 al Nord il quiadro peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, con neve sulle Alpi. Al Centro si profila tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud, invece, soleggiato prima dell’aumento delle nubi con qualche scroscio isolato.

Domenica 22 marzo offrirà al nord un cielo perturbato al Nord-Ovest. Al Centro, tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud, invece, meto instabile con scrosci diffusi. Quindi, l’inizio della settimana: sole al Nord, qualche nube al Centro e pioggia possibile al Sud. “Dalla serata di mercoledì 25 marzo aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale”, avverte l’esperto.

E a Pasqua? “La situazione entra nel campo del ‘fantameteo’. Se i modelli matematici indicavano dapprima uno scenario fresco e ventoso, le ultimissime elaborazioni supportate dall’Intelligenza artificiale hanno ribaltato la tendenza, suggerendo un periodo pasquale più caldo e soleggiato. Un drastico cambio di rotta che conferma come, oltre i 10 giorni, le previsioni siano ancora altamente incerte e da monitorare”.