Quaresimali, Via Crucis della scuole paritarie aperta a tutta la città

Sarà l’annuale Via Crucis delle scuole paritarie di Cremona a chiudere, nella serata di mercoledì 25 marzo, la proposta dei Quaresimali offerti in Cattedrale alla città e alla diocesi come occasione di preparazione alla Pasqua attraverso vari linguaggi: da quello dell’arte alla teologia, riflettendo sul tema della conversione e della carità.

Nell’ultima serata saranno proprio gli alunni delle scuole cattoliche della città, in particolare gli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado, ad animare le diverse stazioni della Via Crucis con l’accompagnamento musicale a cura del coro della Sacra famiglia diretto da Giovanni Grandi. Un appuntamento preparato da bambini e ragazzi insieme ai propri insegnanti e che sarà vissuto insieme alle famiglie e ai cremonesi che vorranno unirsi alla celebrazione.

Il ritrovo per alunni e famiglie è fissato per le 20.30 davanti alla Cattedrale, dove la Via Crucis (aperta a tutti) prenderà avvio alle 20.45.

L’iniziativa, coordinata dalla scuola Sacra famiglia con le dirigenti Maria Paola e Francesca Bellini, vedrà la partecipazione dell’Istituto Beata Vergine e delle scuole della Cooperativa Cittanova.

La Via Crucis, facendo tappa in largo Boccaccino, tra momenti di riflessione e preghiera, si concluderà all’interno della Cattedrale, di fronte alla controfacciata dipinta dal Pordenone che raffigura la scena della crocifissione di Gesù.

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