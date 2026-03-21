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Cronaca

Referendum costituzionale, guida al voto: seggi aperti domenica dalle 7 alle 23

di Simone Bacchetta

C'è la possibilità di votare anche lunedì dalle 7 alle 15. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum, a differenza dell'abrogativo

La scheda per il referendum del 22 - 23 marzo
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L’Italia torna alle urne per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale, nota come riforma Nordio. I cittadini sono chiamati a decidere se confermare o meno le modifiche che introducono, tra i punti principali, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di un’alta corte disciplinare.

I seggi resteranno aperti in due giornate per favorire la partecipazione, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum, a differenza dell’abrogativo.

Il risultato è valido indipendentemente dal numero degli elettori che si recano alle urne, conta esclusivamente la maggioranza dei voti validamente espressi. Questo significa che ogni voto è determinante, che l’astensione non ha comunque alcun effetto sull’esito finale.

Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio elettorale muniti di tessera elettorale e documento di identità valido.

Chi non ricorda il numero del proprio seggio può verificarlo sul sito del comune di residenza o rivolgersi all’ufficio elettorale municipale. In caso di tessera elettorale esaurita o smarrita è possibile richiederne il rinnovo o il duplicato presso il comune.

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