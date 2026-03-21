Volontariato e cura per l'ambiente: a Sospiro torna la "Giornata del Verde pulito"

Ritrovo fissato in piazza del Comune di buon mattino, una foto di rito per immortalare il momento e poi via, sacchi alla mano lungo le strade del paese.

A Sospiro è ormai una tradizione: all’inizio di ogni primavera torna la “Giornata del Verde Pulito”, iniziativa promossa dall’amministrazione guidata da Fausto Ghisolfi, che ogni anno raccoglie una buona partecipazione di cittadini di tutte le età.

Bambini e genitori, giovani e meno giovani, dedicano così qualche ora alla raccolta di cartacce e rifiuti abbandonati su strade, marciapiedi e fossi.

Obiettivo: rendere il paese pulito come il giardino di casa.

“È una giornata, una manifestazione, un atto di impegno che portiamo avanti da diverso tempo – spiega il sindaco Ghisolfi – per manifestare la sensibilità verso i temi ambientali da parte dei volontari di Sospiro e di tutta la cittadinanza. Gli operatori e i volontari si sono divisi in squadre e hanno lavorato nei vari ambiti del territorio, a Sospiro e nelle frazioni, soprattutto lungo le strade dove, purtroppo, l’abbandono dei rifiuti o il loro getto dalle auto in transito è ancora molto frequente”.

L’iniziativa è possibile grazie anche alla collaborazione con diverse realtà di volontariato del paese: Pro Loco, gruppo ecologico El Muron, Associazione Carabinieri e Protezione Civile.

“Si fa una volta all’anno, bisognerebbe farla molto più spesso – commenta Lino Fiorini, presidente del gruppo El Muron – ma serve a mettere in evidenza tutto quello che si trova lungo le strade. È davvero importante”.

“Bisogna mantenere alta l’attenzione verso i problemi del territorio – conclude Ghisolfi – e verso le questioni ambientali. Questo è l’ambiente in cui viviamo: è nostro dovere mantenerlo pulito e in ordine, perché questa è casa nostra”.

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