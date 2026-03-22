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Cronaca

Capriolo rimane bloccato nel canale: le immagini del salvataggio

di Giovanni Rossi

L'operazione della Polizia Provinciale di Cremona. Fermato prima grazie a una rete, è stato immediatamente liberato

Il servizio di CR1
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Un capriolo bloccato in un canale. Un manufatto di cemento in cui normalmente scorre acqua, così alto e così ripido – senza alcun appiglio- da impedirgli di risalire e potersi liberare. È successo appena fuori Cremona.

Quella che in un primo momento sembrava una trappola, in realtà era la sua salvezza. Gli agenti della Polizia Provinciale di Cremona avevano posizionato una grande rete messa per creare uno sbarramento. Quando l’animale – spaventato e in fuga – si è scontrato con la rete, è di fatto rimasto imbrigliato. Da qui sono iniziate le delicate operazioni per liberarlo: l’unico obiettivo era lasciarlo tornare alla sua vita in golena.

Qualche momento concitato, soprattutto per il comprensibile stato di agitazione dell’animale, poi finalmente la libertà. Alla fine il capriolo saltella e si allontana nei campi fioriti: un salvataggio straordinario nella sua semplicità.

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