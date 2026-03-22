Mercato di Forte dei Marmi, la domenica di shopping piace ai cremonesi

Ci sono le classiche friulane colorate di velluto, il famoso cashmere e camicie con righe e fantasie eleganti e stilose. Per la prima volta Cremona ospita il celebre Mercato di Forte dei Marmi. Un evento molto atteso non solo dagli amanti dello shopping ma anche dagli esercizi commerciali (molti rimasti aperti proprio per l’occasione) che porta, oggi (domenica 22 marzo) in città l’atmosfera elegante e vivace della Perla della Versilia.

Presenti oltre cinquanta espositori del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, marchio nato nel 2002 e oggi simbolo dell’eccellenza dell’artigianato toscano e del Made in Italy. Sui grandi banchi, che prendono il via da Corso Vittorio Emanuele per snodarsi in piazza Stradivari, Via Capitano del Popolo, via Cavour e via Verdi, è possibile trovare pelletteria artigianale, cashmere, abbigliamento firmato, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e i tradizionali tessuti di arte fiorentina.

Tra borse in pelle, foulard, capi in cashmere e prodotti artigianali, i cremonesi sono alla ricerca dell’affare in una soleggiata domenica di shopping.

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