Pd, Stella Bellini anche in Commissione Ambiente e in quella di Vigilanza

Modifiche nel gruppo consigliare del Pd. La consigliera Stella Bellini è già subentrata formalmente in Consiglio comunale per il PD e il gruppo consiliare ha indicato il nome della consigliera Bellini per la Commissione Ambiente e per la Commissione Vigilanza, ambiti strategici per la tutela del territorio, la sostenibilità e la trasparenza amministrativa.

Il prossimo Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare le variazioni della composizione delle Commissioni.

Per quanto riguarda il ruolo di Presidente della Commissione Ambiente bisognerà attendere l’elezione all’interno della Commissione stessa , ruolo per il quale il PD indichera’ la consigliera Eleonora Sessa, esperta e competente sul tema.

Contestualmente il capogruppo del Partito Democratico Roberto Poli ha provveduto alla nomina di Marco Galli quale Vice Capogruppo, incarico che rafforza il coordinamento politico e organizzativo del gruppo consiliare.

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