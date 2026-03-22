Raf, l’incontro con Gabriella Labate che ha cambiato tutto: “Mi ha salvato”

(Adnkronos) –

Un amore solido e autentico quello tra Raf e Gabriella Labate. Era emerso con forza al Festival di Sanremo 2026, quando durante la serata finale il cantante ha dedicato il brano ‘Ora e per sempre’ alla compagna, esibendosi guardandola dritto negli occhi.

E lo ha confermato oggi, domenica 22 marzo, ospite a Verissimo, parlando di ﻿uno dei periodi più difficili della sua vita, quando agli esordi della sua carriera si era avvicinato al mondo delle droghe: “Non ci sono mai cascato fino in fondo, al punto da diventarne indipendente. È stata una fortuna perché non avevo gli strumenti per difendermi da questa cosa”, ha detto.

A salvarlo, prima di tutto, la musica. E poi, il vero punto di svolta è arrivato con Gabriella Labate: “Lei è stata una salvezza per tutto, anche dalle mie paure, ero pieno di ansie. Mi ha salvato senza neanche volerlo, semplicemente con la sua naturelezza”.