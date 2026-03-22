Referendum, alle 12 a Cremona l'affluenza pari al 20.19%

Urne aperte oggi (domenica) fino alle 23 e domani (lunedì) dalle 7 alle 15 per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo Meloni.

Alle 12 i primi dati del Viminale parlano a Cremona città di un’affluenza del 20.19%. Con 76 sezioni esaminate su 76. Sempre alle 12, la sezione con l’affluenza più alta a Cremona è quella della sezione del seggio 2, con il 28.48%.

Al referendum del 2020 quando gli elettori vennero chiamati a decidere sul taglio dei parlamentari alle 12 si era recato ai seggi il 7.50% degli aventi diritto.

Se vincerà il sì, la riforma della giustizia verrà confermata e il presidente della Repubblica promulgherà la legge costituzionale, che verrà infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Se a prevalere saranno i no, la riforma votata dal Parlamento non entrerà in vigore.

Il risultato sarà determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validi: chi resta a casa non influisce sul quorum. Per esprimere la propria preferenza è necessario recarsi al seggio con il documento d’identità valido e la tessera elettorale (va preventivamente controllato che ci sia ancora spazio per il timbro). Se si è smarrita la tessera o esaurito gli spazi su di essa, si può richiedere un duplicato agli uffici elettorali del Comune, che resteranno aperti per tutta la durata del voto. Chi avesse dubbi sull’ubicazione del proprio seggio può consultare il sito ufficiale del proprio comune di residenza.

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