Ultime News

22 Mar 2026 Pd, Stella Bellini anche in Commissione Ambiente e in quella di Vigilanza
22 Mar 2026 Nuova Cremo con difesa a 4, Vandeputte esterno alto e ritrovato coraggio: musica, Maestro!
22 Mar 2026 Torna "24minuti" su CR1, si parla di terrorismo internazionale
22 Mar 2026 Il Mercato di Forte dei Marmi riempie il centro di Cremona: affari o curiosità?
22 Mar 2026 Il 25 marzo a Cremona la Via Crucis delle scuole paritarie
Cronaca

Torna "24minuti" su CR1, si parla di terrorismo internazionale

Ospite di Simone Bacchetta la professoressa di Storia delle relazioni internazionali a Padova, ed esperta di terrorismo, Valentine Lomellini

Simone Bacchetta
Fill-1

Torna domenica sera l’appuntamento con “24minuti”, il programma di CR1 (in onda dalle 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Con la professoressa di Storia delle relazioni internazionali a Padova, ed esperta di terrorismo, Valentine Lomellini parleremo di terrorismo internazionale partendo dal suo ultimo libro: “Carlos lo Sciacallo. Storia del più temuto terrorista internazionale”.

Nella puntata di sabato 21 marzo invece (che si può rivedere qui) la trasmissione si è occupata delle politiche europee sull’asilo e sulle migrazioni che entreranno pienamente in vigore da giugno 2026 con la professoressa Francesca Longo, che insegna Scienza della politica all’Università di Catania.

“24minuti” va in onda su CR1 ogni sabato e ogni domenica dalle 19.30

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...