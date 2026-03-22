Torna "24minuti" su CR1, si parla di terrorismo internazionale
Ospite di Simone Bacchetta la professoressa di Storia delle relazioni internazionali a Padova, ed esperta di terrorismo, Valentine Lomellini
Torna domenica sera l’appuntamento con “24minuti”, il programma di CR1 (in onda dalle 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Con la professoressa di Storia delle relazioni internazionali a Padova, ed esperta di terrorismo, Valentine Lomellini parleremo di terrorismo internazionale partendo dal suo ultimo libro: “Carlos lo Sciacallo. Storia del più temuto terrorista internazionale”.
Nella puntata di sabato 21 marzo invece (che si può rivedere qui) la trasmissione si è occupata delle politiche europee sull’asilo e sulle migrazioni che entreranno pienamente in vigore da giugno 2026 con la professoressa Francesca Longo, che insegna Scienza della politica all’Università di Catania.
“24minuti” va in onda su CR1 ogni sabato e ogni domenica dalle 19.30