Associazione Diogneto, sabato 28 incontro sulla figura di Maria Valtorta

Sabato 28 marzo alle ore 17,30 presso la Libreria Logos di corso Garibaldi 92 a Cremona, Giovanni Bergamaschi, socio dell’Associazione Diogneto e appassionato studioso dell’opera valtortiana, presenterà la figura della mistica Maria Valtorta in un incontro dal titolo “Spiritualità e scienza nella vita e nelle opere di Maria Valtorta”.

Maria nacque il 14 marzo 1897 a Caserta, dove i genitori, che erano lombardi, si trovavano temporaneamente. Fu l’unica figlia di Giuseppe Valtorta e di Iside Fioravanzi, che era nata a Cremona.

A causa dei trasferimenti del padre lasciò presto Caserta per trasferirsi prima a Milano e poi a Firenze. Nel marzo del 1920, quando aveva 23 anni, fu aggredita violentemente da un giovane delinquente che la percosse con una spranga alla schiena. In conseguenza di quell’incidente fu costretta a letto per 28 anni, dall’aprile 1934 fino alla fine della sua vita.

Nel 1942 ricevette la visita di padre Romualdo Migliorini dei Servi di Maria, che divenne il suo direttore spirituale e le suggerì di scrivere la sua autobiografia, che ella completò prima di iniziare gli altri scritti nel 1943. Un giorno una voce le dettò una pagina di sapienza divina che fu il segno di una svolta impensata. Da quel Venerdì santo del 1943, Maria scrisse quasi ogni giorno, in più di 15.000 pagine, l’avvincente racconto della vita terrena del Redentore, illustrando tutta la dottrina del cristianesimo secondo l’ortodossia cattolica.

Maria Valtorta morì nel 1961, all’età di 64 anni, e fu sepolta nel cimitero comunale di Viareggio. Successivamente, le sue spoglie furono traslate nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze.

L’ingresso è libero.

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