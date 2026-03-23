Bando impianti sportivi: in provincia finanziati nove progetti per 2.221.830 euro

Trenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di investimenti complessivi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi in tutte le province. Sono i risultati del Bando Impianti Sportivi 2025 presentati oggi a Palazzo Lombardia.

Dalle necessità delle 12 province lombarde è nato il più grande bando regionale mai realizzato, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro: 70 milioni in linee di credito dall’Istituto Credito Sportivo (ICSC) e 30 milioni di contributi regionali a fondo perduto.

A Cremona sono stati finanziati nove progetti per un totale di 2.221.830 di euro.

“Questo bando – ha dichiarato la sottosegretaria regionale a Sport e Giovani Federica Picchi – rappresenta una risposta concreta alla crescente cultura sportiva stimolata anche dalle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina. Ogni euro messo a disposizione dalla Regione ha prodotto un valore triplo, contribuendo così a lasciare un patrimonio duraturo alle comunità”.

Secondo Picchi, “il successo del bando sta nella sua capillarità. Le domande hanno coinvolto tutte le 12 province lombarde, con una forte partecipazione dei piccoli Comuni“.

Per il bando – che ha riservato il 50% delle risorse ai Comuni sotto i 15mila abitanti – è stata anche effettuata una mappatura preliminare degli impianti: il 30% degli spazi sportivi italiani e il 20% degli impianti si trovano in Lombardia. Tuttavia, l’anzianità media è elevata – 42 anni – e la distribuzione è disomogenea: le prime quattro province (Milano, Brescia, Bergamo e Monza Brianza) concentrano circa il 60% degli impianti regionali.

Di seguito i numeri del bando. Ottantuno i progetti finanziati (per provincia), contributi regionali totali e valore in percentuale: Bergamo 13, 5.104.500 euro, 16,9%; Brescia 17, 6.909.938 euro, 22,9% ; Como 4, 1.294.889 euro, 4,3%; Cremona 9, 2.221.830 euro, 7,4%; Lecco 2, 930.300 euro, 3,1%; Lodi 3, 1.382.200 euro, 4,6%; Mantova 10, 3.343.401 euro, 11.1%; Milano 4, 1.182.917 euro, 3,9%; Monza e Brianza 3, 1.002.425 euro, 3,3 %; Pavia 6, 1.933.694 euro, 6,4%; Sondrio 6, 3.469.900 euro, 11,5%; Varese 4, 1.417.403 euro, 4,7%.

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