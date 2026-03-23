Benessere e protagonismo giovanile: in provincia un progetto da 140mila euro

Un progetto dove ogni ente e associazione coinvolta porta le proprie conoscenze per fare sistema e puntare al benessere e al protagonismo dei giovani. La Provincia di Cremona ha presentato “Gen M.I.A.” Generazione-Motivazione-Impegno-Attivazione, un progetto provinciale ambizioso in cui il territorio crede molto.

Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona: “È un progetto di quasi 140.000 euro, finanziato per 110.000 euro da fondi derivanti dallo Stato e per circa 30.000 euro da fondi dell’ente. È un progetto che si estende a tutto il territorio della provincia di Cremona, Crema e Casalmaggiore, proprio anche per la vocazione che ha l’ente provincia stessa. Gen Mia mira a intercettare e a mettere a sistema anche quelle che sono già tutte le attività che vengono fatte per il disagio giovanile”.

L’iniziativa è realizzata in partenariato con il Consultorio Diocesano “Insieme per la famiglia”, il Consultorio UCIPEM, Igea Soc. Coop. Soc. e CSV Lombardia Sud ETS, ha come associati il Comune di Cremona con l’Informagiovani e il Comune di Crema con l’Orientagiovani, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni emergenti delle nuove generazioni in un contesto caratterizzato da un’elevata presenza di piccoli comuni, diffuse fragilità educative e relazionali, un tasso di NEET superiore alla media regionale e criticità legate all’inclusione scolastica.

Barbara Faroni, dirigente settore lavoro e formazione Provincia di Cremona: “La Provincia ha coinvolto un partenariato ampio per questo progetto, proprio per lavorare insieme sul tema dei giovani soprattutto quelli che vanno dai 14 ai 35 anni. Ovviamente sono state progettate varie azioni, tra cui azioni laboratoriali di coinvolgimento dei ragazzi, laboratori creativi, digitali, quindi che possono anche appassionare e coinvolgere i giovani e percorsi di mentoring educativo”.

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