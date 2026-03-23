Cattolica, innovazione e imprenditorialità digitale: sette borse di studio da Cassa Padana

Appuntamento martedì 24 marzo alle ore 17.00 presso il campus di Santa Monica dell’Università Cattolica Sacro Cuore per la cerimonia di consegna delle borse di studio che Cassa Padana assegna anche quest’anno a sette studenti meritevoli del corso di laurea magistrale in “Innovazione e imprenditorialità digitale” che fa capo alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza. Saranno presenti gli studenti beneficiari del premio, il preside della Facoltà Marco Allena, il coordinatore del corso di laurea Matteo Cotugno ed alcuni docenti.

Cassa Padana, fin dalle presentazioni delle lauree del primo anno accademico di questo corso magistrale, che rappresenta un unicum in Italia, sostiene lo studio, ritenendo che questo percorso formativo, insieme ad altri, rappresenti un’occasione per creare competenze nei giovani dei nostri territori, a beneficio del tessuto economico, ed in primis delle aziende, chiamate ad innovarsi per potersi rendere competitive sul mercato dei prossimi anni.

Per Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana, «è un onore ogni anno assegnare queste borse di studio. Anche perché la collaborazione con istituzioni importanti del territorio, per Cassa Padana è fondamentale. I giovani sono nelle nostre corde e al centro dei nostri progetti. L’augurio che faccio agli studenti che ottengono questo riconoscimento è di mantenere l’impegno e la dedizione profusa in questi anni anche nel resto della carriera e della vita».

ll corso di laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale forma figure professionali sempre più richieste dal mercato del lavoro, a causa del forte sviluppo dell’Economia digitale: manager di progetti di innovazione (Innovation Manager) nelle imprese digitale, esperti di trasformazione digitale (Digital Transformation Expert), imprenditori digitali (Digital Entrepreneur), fondatori di start up innovative.

La prima caratteristica peculiare di questo corso di studi è la formazione di laureati magistrali nelle aree del sapere necessarie per creare, gestire, sviluppare imprese nell’economia digitale.

Una seconda caratteristica è che gli studenti fin dal primo anno vengono coinvolti anche in un percorso costante di «learning by doing», grazie alla collaborazione organica con un pool di imprese innovative e del settore ICT che fin dal primo semestre offrono ai partecipanti del corso una serie di attività integrative come workshop e seminari su temi tecnologici; project work (individuali e di gruppo); business game; mentoring da parte di manager e imprenditori; stage e microstage; hackathon e business challenge su problemi reali; possibilità di periodi di incubazione di idee e startup.

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