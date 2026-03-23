Giorgia è una certezza, a Milano il trionfo di uno spirito libero

(Adnkronos) –

Giorgia è una forza della natura. Se sia sovraumana o meno poco importa: l’unica vera garanzia, con lei, è che l’emozione è sempre libera di correre sul palco. La cantante romana lo ha dimostrato in passato e lo dimostra ancora oggi, nel suo ritorno live con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di Assago, dove torna stasera e domani (entrambe le date sold out) per riprendersi la scena in un bagno di folla.

Elegantissima, ironica, luminosa: il suo sorriso contagioso non la abbandona mai mentre passa con disinvoltura dai brani del suo ultimo album ‘G’ ai grandi classici che hanno segnato la storia della musica italiana. In scaletta trovano spazio gemme senza tempo come ‘Girasole’, ‘Come saprei’, ‘Di sole e d’azzurro’ ma anche momenti carichi di significato come ‘E poi’, di cui l’artista ha celebrato di recente i trent’anni, riportandola sul palco con una forza interpretativa ancora più intensa.

In outfit total red, giacca e minigonna scintillanti e stivali neri, Giorgia sale sul palco e dà inizio allo show in due medley che mescolano brani come ‘L’unica’, ‘E c’è ancora mare’ e ‘I feel love’ di Donna Summer. Oltre due ore di show serrato, in cui è impossibile staccarle gli occhi di dosso e che la confermano come tra le voci più potenti e raffinate del panorama italiano.

“Grazie per esserci in questo modo, fatico a trovare le parole in questa città – esordisce Giorgia rivolgendosi ai fan – qui c’è un grande pezzo del mio cuore e tutto mi stupisce come fosse la prima volta. Le emozioni sono sempre un regalo, mai qualcosa alla quale ci si abitua”. Il live è un viaggio attraverso le mille sfaccettature della sua carriera. Brani come ‘Vivi davvero’ e ‘Spirito libero’ danno voce al suo animo più eclettico e non mancano le sorprese, come diverse cover, tra cui una delicata versione di ‘Purple Rain’ di Prince.

Lei ride e scherza coi fan, con la simpatia che la contraddistingue. Loro ricambiano tributandole standing ovation, applausi e tanto affetto. Qualcuno le porta persino dei girasoli, come quelli che danno il nome a uno dei suoi brani più celebri. Uno dei momenti più attesi arriva sulle note di ‘La cura per me’, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e scritto per lei da Blanco insieme a Michelangelo (VIDEO). Quello che emerge con forza da questo show è il ritratto di un’artista nel pieno di un nuovo momento d’oro. Dopo il ritorno in grande stile a X Factor come conduttrice, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, Giorgia domina anche le classifiche con ‘G’, mentre ‘La cura per me’ e ‘Golpe’ si confermano tra i brani più amati dell’ultimo anno.

E non è solo la musica a raccontare questa sua rinascita. Presente anche nel mondo della moda, ha conquistato il front row delle sfilate milanesi, come ospite di Ermanno Scervino lo scorso febbraio, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma trasversale. A pensarci bene, è quasi paradossale parlare oggi di ‘ritorno’ sul palco. Perché Giorgia non è mai davvero andata via, evolvendosi, crescendo, e continuando a sorprendere i suoi fan. E oggi, più che mai, è un’artista amatissima ovunque. Sul palco come nella vita, in fondo lo ha sempre dimostrato, restando fedele alla libertà di essere, sempre e comunque, sé stessa. (di Federica Mochi)