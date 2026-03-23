Giornata Mondiale del Teatro, il 28 marzo in scena la performance "Sulle ali delle parole"

Nell’ambito della Giornata Mondiale del Teatro, Cremona ospita un evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Cremona e di Confcommercio Cultura, e con la collaborazione della compagnia Qu.Em. quintelemento.

Il luogo prescelto è il magnifico Museo Archeologico San Lorenzo, mentre la data prevista è il 28 marzo, quando la compagnia Qu.Em. porterà un nuova proposta: una “installazione-in-movimento” , vale a dire un incrocio multidisciplinare fra video-arte e teatro, musica e poesia, teatro-danza e drammaturgia, che vedrà all’opera ben diciassette performer, fra attori e danzatrici, a cui si aggiungeranno anche due voci in e fuori campo.

La performance, a ingresso libero, dal titolo Sulle ali delle parole, inizierà alle 18. Il tema di fondo, come spiega la direttrice artistica Francesca Rizzi, “è il grande problema della libertà, perchè purtroppo essa non solo è negata a miliardi di persone, ma perché anche dove le condizioni sono diverse, la sua effettiva possibilità spesso è più apparente che reale. I condizionamenti si insinuano in modo sottile ma con conseguenze pesanti; anche le nostre società più evolute sono compresse da gabbie nascoste, che a volte costruiamo noi stessi.

L’omologazione, il conformismo, l’adeguamento allo status quo sono difficili da scardinare, spesso perchè noi, che pure ne siamo vittime, finiamo per non volerlo”.

Gli attori reciteranno ognuno un testo diverso (in gran parte di Dostoevskji), in modo reiterato, a voce bassa, di modo che gli spettatori dovranno avvicinarsi a loro, uno dopo l’altro, per poter ascoltare ciò che dicono. “Abbiamo

scelto questa modalità” evidenzia Danio Belloni, direttore tecnico “perchè per noi è sempre fondamentale coinvolgere il pubblico in modo più diretto. Gli spettacoli, nel nostro Centro, sono racchiusi in uno spazio ridotto, tale da avvicinare l’attore e lo spettatore praticamente a tu per tu.

Con questa installazione diamo al pubblico l’opportunità di scegliere quale attore ascoltare per primo (e poi magari riascoltare), secondo una sequenza non preordinata… ma come poi diverrà chiaro, senza che questo pregiudichi la comprensione del senso globale dei testi, perché sono tra loro strettamente connessi anche in ordine, per così dire, casuale”.

Sulle ali delle parole coinvolgerà a vario titolo diciannove performer: Gabriella Aceto, Michela Barbisotti, Gabriele Bodini, Filippo Cattadori, Ersin Drndar, Eloisa Martino, Marco Mastronicola, Laura Perlasca, Elena Soldi, Giuseppe Tacchi, Isabella Vercelli (attori), Simona Antonietti, Clotilde Elena Caiazza, Ilaria Checchi, Stefania Rifici, Valentina Rizzi, Roberta Schiavi (danzatrici), Danio Belloni e Paolo Ascagni (voci).

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