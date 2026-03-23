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Incidente su pista all’aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo

(Adnkronos) – Un aereo in fase di atterraggio si è scontrato contro un veicolo su una pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. Lo hanno riferito le autorità locali spiegando che l’aeroporto è stato chiuso in seguito alla collisione di un CRJ-900 di Air Canada Express e un veicolo di terra sulla pista 4. Si è trattato di ”un incidente”, hanno spiegato i vigili del fuoco che sono “intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista”. 

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