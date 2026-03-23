L'amicizia via Facebook si trasforma in estorsione: in carcere 60enne calabrese

La Polizia di Stato di Cremona ha condotto in carcere la donna orginaria della provincia di Catanzaro condannata alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di estorsione continuata, per una serie di fatti commessi a Cremona da maggio a novembre 2023.

La sentenza era stata emessa dal Tribunale di Cremona lo scorso novembre. Adriana Perrone, questo il nome della 60enne donna aveva individuato tramite Facebook come vittima una signora cremonese di 70 anni. Dopo aver instaurato un rapporto di amicizia fingendo di condividere hobby e interessi comuni, aveva inizato a rivolgerle pressioni e continue richieste di denaro. Prima solo sporadicamente, poi sempre più instistenti e accompagnate da minacce, costringendola per oltre 6 mesi a farsi consegnare, mediante versamenti su carta PostePay e bonifici bancari, la somma complessiva di 10.000 euro.

La 60enne è stata rintracciata grazie ad articolate indagini della Squadra Mobile di Cremona che è riuscita ad individuare l’alloggio che la stessa utilizzava come base in città, pur essendo residente in altra provincia della Lombardia.

La donna è stata quindi trasferita presso la Casa Circondariale di Brescia per scontare la pena definitiva.

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