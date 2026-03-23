Lauree al Politecnico: ingegneria in scena, tra agricoltura e musica

Mercoledì 25 marzo si terrà una nuova sessione di Laurea Magistrale che vedrà protagonisti 26 studenti pronti a conseguire il titolo in ingegneria, al termine di un percorso formativo caratterizzato da studio, progettualità e visione interdisciplinare.

Ad aprire la giornata sarà la sessione di Agricultural Engineering, con 12 laureandi. Le discussioni delle tesi si svolgeranno dalle ore 10:30 alle ore 12:30, mentre le proclamazioni sono previste alle ore 13:00.

Nel pomeriggio sarà invece la volta della sessione di Music and Engineering, che vedrà la partecipazione di 14 laureandi, di cui 11 hanno scelto di approfondire in particolare i temi dell’informatica musicale e dell’elaborazione del suono (percorso Music) mentre 3 si sono concentrati maggiormente sugli aspetti legati all’acustica (percorso Acoustic).

Le discussioni si terranno dalle ore 13:30 alle ore 16:00, seguite dalle proclamazioni alle ore 16:15.

I lavori di tesi riflettono in modo concreto la varietà e la specializzazione dei percorsi formativi.

Nell’ambito di Music and Engineering, i progetti spaziano dallo sviluppo di modelli avanzati per l’elaborazione del suono e applicazioni di deep learning, fino allo studio dell’acustica in strumenti musicali e ambienti complessi, includendo tematiche come il controllo acustico in tempo reale, la modellazione del tratto vocale, l’audio per applicazioni automotive e i sistemi musicali innovativi.

Allo stesso modo, le tesi in Agricultural Engineering affrontano temi centrali per l’innovazione e la sostenibilità del settore, tra cui l’agricoltura di precisione, l’utilizzo di dati satellitari e modelli predittivi per la gestione delle risorse idriche, l’applicazione del machine learning, lo sviluppo di tecnologie per la decarbonizzazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agro-industriale.

Due percorsi distinti ma accomunati da un forte orientamento all’innovazione, che spaziano dall’ingegneria applicata al settore agricolo fino alle tecnologie della musica e dell’acustica, confermando la ricchezza e la multidisciplinarità dell’offerta formativa.

La giornata rappresenta un momento significativo per gli studenti, che concludono il proprio percorso accademico pronti ad affrontare le sfide del mondo professionale, portando con sé competenze avanzate e una solida preparazione ingegneristica.

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